Дома для переселенцев из зоны Керченского моста готовы на 99,9 % – Аксенов

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дома для переселенцев из зоны строительства Керченского моста готовы на 99,9 процента. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день стройка на 99,9 (процента – КР) закончена. Каждый день утром и вечером по этому объекту, еще с того момента, когда мне президент дал поручение на форуме ОНФ, ежедневно считали количество техники, которое находится на объекте. Сегодня все уже выполнено, документы оформлены. Сегодня эти объекты, утром доложил мне министр, введены в эксплуатацию», – сказал Сергей Аксенов.

По его словам, процесс переселения керчан в отстроенные дома начнется уже 20 января. Аксенов сказал, что пока еще остаются некоторые претензии к отделочным работам, но недочеты сейчас устраняют.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры».