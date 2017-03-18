В Симферополе в честь дня «присоединения» Крыма спели Маршал и Цыганова

В Симферополе 18 марта состоялся митинг-концерт в честь годовщины «присоединения» Крыма России с участием артистов Вики Цыгановой и Александра Маршала. Об этом сообщают РИА Новости.
Вика Цыганова после исполнения своих песен сказала, что счастлива в этот день быть с крымчанами.
«Все 20 лет я ездила сюда, потому что я дочь морского офицера. Я родилась в Хабаровске, и Крым для меня был сказкой. Я знала, что это самое красивое место в России. В хоре я все время пела песню «Легендарный Севастополь». Когда я выходила на сцену, все эти детские чувства вспомнились. Я счастлива, что в эти минуты была со своим народом. Жизнь прожила не зря. Мы вместе на веки и навсегда», – сказала певица.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Александр Маршал после своего выступления заявил, что Россия никогда не оставит Крым.
«У нас другого выбора и дороги нет. Мы никогда вас не бросим. Я считаю, что так и должно быть. Это великий праздник. Чтобы не говорили, дела идут все лучше. Есть много вещей, с которыми нужно поработать, но в целом все хорошо», – сказал певец.
Концерт завершился фейерверком. По оценкам крымского управления МВД России, мероприятие в Симферополе посетили более 14 тысяч человек. Информации по поводу количества участников митинга из других источников нет.
16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: