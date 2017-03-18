В Симферополе в честь дня «присоединения» Крыма спели Маршал и Цыганова

В Симферополе 18 марта состоялся митинг-концерт в честь годовщины «присоединения» Крыма России с участием артистов Вики Цыгановой и Александра Маршала. Об этом сообщают РИА Новости.

Вика Цыганова после исполнения своих песен сказала, что счастлива в этот день быть с крымчанами.

«Все 20 лет я ездила сюда, потому что я дочь морского офицера. Я родилась в Хабаровске, и Крым для меня был сказкой. Я знала, что это самое красивое место в России. В хоре я все время пела песню «Легендарный Севастополь». Когда я выходила на сцену, все эти детские чувства вспомнились. Я счастлива, что в эти минуты была со своим народом. Жизнь прожила не зря. Мы вместе на веки и навсегда», – сказала певица.

Александр Маршал после своего выступления заявил, что Россия никогда не оставит Крым.

«У нас другого выбора и дороги нет. Мы никогда вас не бросим. Я считаю, что так и должно быть. Это великий праздник. Чтобы не говорили, дела идут все лучше. Есть много вещей, с которыми нужно поработать, но в целом все хорошо», – сказал певец.

Концерт завершился фейерверком. По оценкам крымского управления МВД России, мероприятие в Симферополе посетили более 14 тысяч человек. Информации по поводу количества участников митинга из других источников нет.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».