В Армении требуют выяснить причины смерти активиста

В столице Армении Ереване вечером 18 марта прошел митинг с требованием полного расследования недавней смерти активиста Артура Саргсяна. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Митинги в Ереване проходят уже третий подряд.

49-летний Саргсян умер 16 марта – через несколько дней после освобождения из тюрьмы, где он держал 25-дневную голодовку. Один из врачей Саргсяна заявил, что активист умер от сердечной недостаточности после того, как переехал в больницу для срочной операции.

По словам следователей, они возбудили уголовное дело по факту смерти.

Вскрытие было запланировано на 18 марта, но, по сообщениям, отложено по просьбе семьи Саргсяна.

Артур Саргсян находился в тюрьме по обвинению в содействии вооруженным оппозиционерам во время событий летом 2016 года. Его обвиняли в поставках продовольствия членам радикальной вооруженной группы во время двухнедельного противостояния с силами безопасности.