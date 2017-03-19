Поклонская предложила ввести льготы на авиабилеты в Крым для студентов

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о необходимости проработать вопрос о появлении льготных цен на авиабилеты в Крым для российских студентов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Этот вопрос необходимо, конечно, сейчас проработать. И я знаю, что коллеги из соответствующих комитетов уже занимались данным вопросом и какое-то решение было, каким решение было, сейчас не отвечу… Будем с коллегами думать, что можно сделать. Ничего не обещаю, но, по крайней мере, попытаться и проработать этот вопрос нужно», – сказала Поклонская во время выступления в Общественной палате России, отвечая на предложение ввести льготные авиабилеты для студентов.

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. 5 декабря в российском парламенте она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами российской Госдумы.

Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории Крыма и наложили персональные санкции на Наталью Поклонскую и других депутатов, избранных на полуострове.