Работа Керченской переправы возобновлена – ООО «Морская дирекция»

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе оператора переправы – ООО «Морская дирекция».

Раньше сообщалось, что Керченская паромная переправа утром 19 марта приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Накануне сообщалось, что в Крыму в ближайшие дни ожидается понижение температуры, дожди и сильный ветер.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.