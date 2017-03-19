Рядом с Панорамой в Севастополе намерены построить церковь.

На Историческом бульваре рядом с Панорамой обороны Севастополя в 1854-1855 годах намерены построить церковь. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Инициатором постройки стал священник Свято-Никольского храма на Северной стороне Георгий Поляков. По его словам ,«храм просто необходим в таком историческом месте, это будет служить укреплению русского мира». Священник сказал, что вопрос уже в принципе согласован с директором севастопольского Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николаем Мусиенко. В знак благословения этих намерений священник публично преподнес директору музея большую церковную просфору с литургии.

Конкретное место для постройки здания пока еще не определили. Инициаторы убеждены, что оно должно быть рядом со зданием Панорамы. Музей героической обороны и освобождения Севастополя, в состав которого входит Панорама – самая популярная среди туристов достопримечательность, которая приносит немалый доход в казну города, особенно летом.

В Севастополе сейчас действуют 39 храмов, два монастыря и несколько скитов от монастырей. По словам специалистов, соотношение количества храмов и прихожан превышает среднестатистические показатели.