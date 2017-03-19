Афганистан: не менее 10 талибов убиты в результате авиаудара

По меньшей мере 10 боевиков группировки «Талибан» были убиты и еще двое получили ранения в результате авиаудара в восточной провинции Пактия Афганистана. Об этом 19 марта сообщает Радіо Свобода.

«Авиаудар произошел в селе Нара Кандаве, где группа боевиков «Талибана» собралfсь в доме во второй половине дня 18 марта», – заявил губернатор провинции Залмай Виса.

Виса добавил, что жертв среди гражданского населения в результате атаки не было.

Авиаудар произошел на фоне весеннего боевого сезона в Афганистане, когда теплая погода приводит к увеличению боевых действий между боевиками и правительственными силами.

Провинция Пактия расположена вблизи пакистанской границы.