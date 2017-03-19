Аннексия Крыма стала источником трудностей в России – Песков

Последствия аннексии Крыма привнесли множество трудностей в экономику России. Об этом в интервью изданию РБК завил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.



По его словам, эти трудности коснулись всей страны и всех регионов.



​«Очевидно, что те события международные и то поведение ряда стран на Западе, и в Европе, и в США, которые последовали за воссоединением Крыма с Россией, они привнесли с собой много трудностей для нашей экономики. И это касается уже не Москвы, не Санкт-Петербурга, не Калининграда, а всей страны, всех регионов», – заявил Песков. ​

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».





