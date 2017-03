Умер один из основателей рок-н-ролла Чак Берри

В субботу, 18 марта, в своем доме возле Сент-Луиса в американском штате Миссури скончался один из основателей рок-н-ролла Чак Берри. Ему было 90 лет.

«Мы глубоко опечалены, что Чак Берри – любимый муж, отец, дед и прадед умер в своем доме сегодня в возрасте 90 лет. Хотя его здоровье ухудшилось в последнее время, он провел свои последние дни у себя дома в кругу его семьи и друзей», – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице музыканта в Facebook.

В активе Чака Берри множество песен, ставших мегахитами и в его собственном исполнении, и в трактовке таких прославленных коллективов, как The Beatles и The Rolling Stones, на которых он оказал большое влияние: Sweet Little Sixteen, Maybellene, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Rock-N-Roll Music; свою огромную популярность они сохраняют по сей день.

Как сказал однажды Боб Дилан, «Чак Берри – это рок-н-ролльный Шекспир».