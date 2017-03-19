Явлинский: Мир с Украиной – национальная задача России

Один из лидеров российской оппозиционной политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что «мир с такими

важными соседями как Украина» – это «национальная задача» России.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, свое заявление Явлинский сделал на заседании Федерального совета «Яблока», которое началось 18 марта в Новой Москве.

Выступая на этом форуме, политик также отметил необходимость демократических преобразований в России, в частности,

проведения настоящих честных выборов в стране.

Федеральный совет «Яблока» подводит итоги прошлогодней кампании по выборам в Госдуму России и обсуждает вопросы партийной

тактики в работе с российскими избирателями и реформирования партии.

2 сентября прошлого года, выступая в телевизионных дебатах на «Первом» канале российского телевидения, Явлинский

заявил, что для России воевать с Украиной – это «абсолютный и законченный позор».

Григорий Явлинский является председателем Федерального политического комитета «Яблока» и кандидатом в президенты

России от этой партии. В своих программных документах партия «Яблоко» признает Крым территорией Украины и призывает отменить решения о его аннексии Россией.

Федеральный совет «Яблока» – это представительный орган партии, в состав которого входят члены федеральных руководящих

органов «Яблока» и представители всех региональных партийных организаций. Федеральный совет обсуждает и вырабатывает

политическую линию партии в период между съездами.