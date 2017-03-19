На митинге в Москве в честь годовщины аннексии Крыма выявили проплаченную массовку

В Москве на митинге, посвященном третьей годовщине аннексии Крыма, участвовала платная массовка. Об этом 19 марта сообщают российские СМИ.

«Объявления о наборе массовки на фестиваль были размещены в открытой группе «Вконтакте» за три дня до фестиваля. В объявлении за три часа работы участникам фестиваля обещали заплатить по 400 рублей», – отметили в издании «Эхо Москвы».

В объявлении было также указано, что от участников требовалось «пройти организованной колонной к месту проведения фестиваля, немного постоять и домой». Также на акцию обязали прийти старшеклассников как минимум пяти московских школ. В итоге на мероприятие пришло не менее трехсот школьников.

«Участники митинга из массовки получат от организаторов от 200 до 400 рублей, причем большая часть из тех, кто за вознаграждение пришел на акцию к МГУ, делают это не в первый раз», – заявила участница мероприятия.

Сообщается, что на акции работали 10-12 организаторов массовки. По подсчетам одного из организаторов, на митинге собралось от 1000 до 1800 человек, которым были обещаны деньги.

18 марта сообщалось, что митинг-концерт в Москве, посвященный годовщине «присоединения» Крыма к России, посетили 150 тысяч человек.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».