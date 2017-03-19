В «Массандре» обещают в течение года начать выпускать шампанское

Крымский винзавод «Массандра» в 2017 году впервые начнет выпускать шампанские вина. Об это говорится на официальной странице предприятия в Фейсбуке.

«Российская «Массандра» в этом году впервые выпустит шампанское», – говорится в сообщении.

Других подробностей в компании пока не разглашают.



Раньше крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.