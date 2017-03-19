Курортный сбор в Крыму в этом году введен не будет – власти

В течение текущего года в Крыму курортный сбор вводить не будут. Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, сообщает ТАСС.

«Думаю, в этом году курортного сбора не будет, еще не приняты документы, он еще готовится. Кроме того, последнее совещание по этому вопросу свидетельствует о том, что именно регионы будут определять и ставку сбора, и его основные механизмы. Не надо бояться этого курортного сбора, надо бояться повышения цен», — отметил Стрельбицкий.

Раньше Стрельбицкий заявил, что введение посуточного курортного сбора в Крыму серьезно подорвет конкурентоспособность полуострова на туристическом рынке.

В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы, как сообщил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма, это может стимулировать туристов приезжать на полуостров в межсезонье.

До 1 марта 2017 года, по распоряжению российского президента Владимира Путина, в России необходимо ввести курортный сбор.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России о введении курортного сбора, и выразил предположение, что сумма не должна превышать 50 рублей».