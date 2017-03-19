Севастопольцев просят помочь правоохранителям в поисках «торговцев смертью»

Российская полиция в Севастополе до 24 марта будет проводить в городе акцию «Сообщи, где торгуют смертью».

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, в рамках акции правоохранители намерены выявлять места продажи наркотиков. «Международный и отечественный опыт противодействия наркоторговле и распространению наркомании свидетельствует, что максимальная эффективность работы в данной сфере достигается путем активного взаимодействия между правоохранительными органами и обществом», – говорится в сообщении.

В связи с этим в полиции призывает севастопольцев принять участие в мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактики их немедицинского употребления. Горожан просят сообщать о таких фактах по специальным телефонным линиям и «телефонам доверия».