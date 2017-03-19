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Берлин отверг заявления Трампа о задолженности Германии на оборону

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен 19 марта отвергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия должна НАТО и Соединенным Штатам «огромные суммы», потраченные на оборону. Об этом сообщает Радио Свобода.

«На счету НАТО нет нашей задолженности. Неправильно определять цели альянса тем, чтобы члены к 2024 году потратили 2 процента своего ВВП на оборону исключительно для целей Североатлантического союза», – заявила фон дер Лейен.

По ее словам, расходы на оборону также предусматривают миротворческие миссии ООН и европейские миссии, а также вклад в борьбу с терроризмом экстремистской группировки «Исламское государство».

18 марта Дональд Трамп на соей странице в Твиттере заявил, что Германия «должна огромные суммы НАТО и Соединенным Штатам и должна больше платить за мощную и очень дорогую защиту, которую они обеспечивают Германии». Трамп призвал Германию и других членов НАТО ускорить усилия по наращиванию расходов НАТО в области обороны.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сообщил, что расходы на оборону в Германии возрастут на 1,4 миллиарда евро до 38,5 миллиардов в 2018 году. Эта цифра прогнозируется на уровне 1,26 процента от ВВП. В 2016 году соотношение расходов на оборону Германии составило 1,18 процента.

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