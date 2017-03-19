В Пакистане задержан мужчина, задушивший жену на третий день после свадьбы

Пакистанская полиция арестовала в городе Лахор молодого человека по подозрению в убийстве своей жены, спустя три дня после их свадьбы.

Старший офицер полиции Зульфикар Батт заявил 19 марта, что Умер Танвир признался в убийстве своей жены Хиры, которую он задушил подушкой, сообщает Радіо Свобода.

Батт рассказал, что Танвир женился на своей двоюродной сестре по отцовской линии Хире под давлением семьи, но интересовался другой женщиной, которая жила в Дубае.

Хира была обнаружены мертвой 16 марта – через три дня после свадьбы.

По данным пакистанских СМИ, отец Хиры сообщил о произошедшем в полицию после того, как синяки на лице и шее его дочери вызвали у него подозрения.

Танвир сначала отрицал убийство своей жены, но потом признался в преступлении, сообщил сотрудник полиции.