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Новости

Власти Симферополя составили городскую карту разрушения дорог

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Подконтрольные России власти Симферополя разработали интерактивную карту локального разрушения дорожного покрытия на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным пресс-службы, карта отражает первичную инвентаризацию разрушения дорожного покрытия в городе и динамику его восстановления.

Чиновники призывают симферопольцев принять активное участие в проекте и оперативно информировать департамент городского хозяйства о разрушениях дорожного покрытия для их устранения.

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