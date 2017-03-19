Власти Симферополя составили городскую карту разрушения дорог

Подконтрольные России власти Симферополя разработали интерактивную карту локального разрушения дорожного покрытия на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным пресс-службы, карта отражает первичную инвентаризацию разрушения дорожного покрытия в городе и динамику его восстановления.

Чиновники призывают симферопольцев принять активное участие в проекте и оперативно информировать департамент городского хозяйства о разрушениях дорожного покрытия для их устранения.