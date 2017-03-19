Грузия осудила агрессию РФ против Украины в годовщину аннексии Крыма

Официальный Тбилиси подверг резкой критике «попытку России по насильственному изменению границ Украины» в виде аннексии Крыма, а также осудил недавний ввод в Абхазию третьего дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300.

В заявлении грузинского внешнеполитического ведомства в связи с трехлетней годовщиной присоединения Крыма к России говорится, что так называемый «референдум» и события, произошедшие после него, стали «незаконной оккупацией и аннексией Крыма и Севастополя в нарушение всех принципов и норм международного права», сообщает Радио Свобода.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает агрессию против Украины и попытку насильственного изменения ее границ», – подчеркивается в заявлении МИД.

В документе также отмечается, что международное сообщество «должно занять консолидированную позицию для противодействия агрессии против суверенных государств».

Накануне, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал «очередным агрессивным шагом России» ввод в Абхазию третьего дивизиона российских ЗРК С-300. «Грузия сделает все, чтобы с помощью международного сообщества заставить Россию уважать принципы и нормы международного права», – заявил глава грузинской дипломатии.

Как пояснил в интервью Радио Свобода главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили, третий дивизион ЗРК С-300 появился в Абхазии всего несколько дней назад – 10 марта, но первые С-300, по его информации, были размещены в бывшей грузинской автономии еще в 2008 году, почти сразу после «пятидневной войны».

Эксперт уточнил, что в каждом дивизионе С-300 по восемь пусковых установок и каждая из них способна выпустить 4 ракеты. «С помощью С-300, размещенных в Абхазии, вооруженные силы России способны контролировать небо над значительной частью восточной акватории Черного моря», – подытожил главный редактор военно-аналитического журнала.