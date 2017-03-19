Крымских школьников готовят к досрочной аттестации

В Крыму с 27 марта по 14 апреля пройдет досрочный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма, досрочный период аттестации будет организован на базе симферопольских школ № 23 и № 27.

«Для участия в досрочном периоде зарегистрировались 205 человек, основной контингент которых составляют выпускники школ прошлых лет», – говорится в сообщении.

Для информирования учащихся и их родителей по вопросам организации и проведения аттестации и итогового сочинения (изложения) в этом году при Минобразе открыта «горячая линия».

По отдельным телефонам также можно сообщить о нарушениях при подготовке и проведению единого госэкзамена.