России «неважно» отношение Украины к Крыму – Песков

Советник российского президента Дмитрий Песков заявляет, что России «неважно» отношение Украины к Крыму. Об этом он заявил в интервью российскому РБК.

«С точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статус Крыма как региона Российской Федерации, это не так уже и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится», – заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах признания Украиной российской аннексии Крыма и возобновления дружеских отношений между странами.

При этом он отметил, что отношения с Украиной занимают важное место в политической и экономической жизни России.

«Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее, и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится», – сказал Песков.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся незаконный «референдум», по результатам которого 18 марта президент России Владимир Путин заявил о «принятии Крыма в состав России».

Аннексию Россией Крыма не признает ни Украина, ни международное сообщество. Украина официально считает Крым временно оккупированной территорией.