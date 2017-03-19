Крымчане игнорируют сдачу норм ГТО – Минспорта Крыма

В Министерстве спорта подконтрольного России правительства Крыма заявляют об игнорировании крымчанами зимнего всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как сообщает пресс-служба ведомства, очень низкий уровень участия населения в тестировании отмечен в Кировском районе (8 человек), Нижнегорском (16 человек), и Ленинском (22 человека), а также Красноперекопске (19 человек). Это в министерстве связывают с низкой информированностью населения местными властями.

По мнению министра спорта Крыма Елизаветы Кожичевой, подход некоторых местных чиновников не выдерживает никакой критики.

«Несмотря на все наши усилия и предложения помощи в организации процесса тестирования на местах, некоторые представители регионов Крыма не считают важным уделять внимание данному направлению. В связи с этим на уровне министерства будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры», – заявила она.

По данным Минспорта Крыма, высокую активность участия в фестивале проявили жители Симферополя (132 человека), Алушты (110 человек), Евпатории (103 человека), города Саки (102 человека), Симферопольского (115 человек) и Советского (100 человек) районов.