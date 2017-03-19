В Авдеевке во время обстрела ранена местная жительница

Руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет, что вследствие очередного обстрела старой части Авдеевки со стороны пророссийских боевиков была ранена местная жительница.

«Авдеевка. В 15:20 боевики «ДНР» расстреляли старую часть города. Разрушен дом по улице Колосова, 139. Продолжается пожар. Получила ранение женщина, 1949 года рождения», – написал он на своей странице в Facebook.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, добавил Аброськин.

В свою очередь, боевики группировки «ДНР» обвиняют украинских военных в обстрелах. По словам боевиков, 19 марта мирная жительница села Лозовое Ясиноватского района получила ранение в результате обстрела.

В последнее время об обстрелах Авдеевки сообщается регулярно. На этой неделе из-за боевых действий были повреждены линии электропередач и прекращено электроснабжение Авдеевки, сообщает Радіо Свобода. Электричества в городе, где живут около 22 тысяч человек, не было почти двое суток.

На прошлой неделе возникла похожая ситуация. Украинские военные тогда обвинили в обстрелах пророссийских боевиков. Те, в свою очередь, заявили, что украинские военные повредили обстрелами линии эдектропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимичекий завод.