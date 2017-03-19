В Севастополе в честь аннексии Крыма устроили регату

В Севастополе состоялась традиционная парусная регата «Русская весна – 2017» на призы

полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева.



Как сообщает глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов, в этом году в регате приняли участие губернаторы ряда регионов соседней России, а также командующие Воздушно-десантных войск России Андрей Сердюков и Черноморским флотом – Александр Витко.

«Борьба была напряженная, соперники все время сидели на хвосте, экипаж проявил себя мужественно. Регата удалась!», – пишет Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Имена победителей он не назвал. Однако заявил о планах по развитию в Крыму яхтенного спорта. «Севастополь и крымские города понемногу становятся центром яхтенного спорта. Уже существует ряд проектов, который рассматривается крупными игроками, проводятся изыскательные работы, оценка места, чтобы построить современный яхт-клуб на территории Республики Крым. Перспектива развития по данному направлению у Крыма большая», – утверждает он.

Олег Белавенцев принимал активное участие в российской аннексии Крыма. С марта 2014 года был полномочным представителем президента России в «Крымском федеральном округе», который впоследствии был ликвидирован. В июле 2016 года Белавенцев был переведен в Северо-Кавказский округ.