Ялта остается самой популярной у российских туристов на майские праздники – Минкурортов Крыма

Ялта входит в тройку самых популярных городов, которые российские туристы выбирают для отдыха на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.

По ее информации, такой вывод сделан на основании рейтингов российского сервиса поиска отелей RoomGuru.ru по данным бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая.

По данным сервиса, проживание в Ялте на майские праздники обойдется в 3,5 тысячи рублей в сутки.

В десятку самых популярных курортов соседней России на майские праздники вошли Сочи, Геленджик, Анапа и Новороссийск (Краснодарский край), Кисловодск и Пятигорск (Ставропольский край), Листвянка (Иркутская область), Зеленоградск (Калининградская область) и Плес (Ивановская область).