Секретарь СНБО ждет от СБУ списки политиков, прибывших в Крым, для введения санкций

Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения в отношении них санкций. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает Радіо Свобода.

«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдевным визитом в аннексированный Крым», – заявил Турчинов.

По его словам, в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО Украины будет рассмотрен вопрос о введении в отношении них санкций.

«Кроме того, проверке подлежит также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством», – сказал Турчинов.

Ранее в воскресенье, 19 марта, российские СМИ со ссылкой на заместителя главы комитета Госдумы России по делам национальностей Руслана Бальбека сообщили, что около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки прибыли с трехдневным визитом в Крым.

Бальбек также сообщил, что делегация представлена также «рассудительными украинскими политиками».