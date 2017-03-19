Расследование о «тайной империи» Медведева набрало более 10 миллионов просмотров в YouTube

Фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева набрал более десяти миллионов просмотров на канале YouTube. Это превышает среднюю аудиторию некоторых программ на федеральных телеканалах, сообщает Радио Свобода.

Возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм 2 марта. В расследовании утверждается, что связанная с Медведевым элитная недвижимость в России и за ее пределами была приобретена незаконным путем.



Навальный обвинил премьер-министра России в создании «многоуровневой коррупционной схемы», основанной на благотворительных фондах, управляемых его доверенными лицами.

В правительстве России отказались комментировать эту информацию.

После публикации расследования активисты в десятках городов России подали заявки на проведение акций протеста. Столичная мэрия заявку на шествие согласовать отказалась. Администрация Нижнего Новгорода разрешила антикоррупционный митинг, но затем прислала организаторам документ о запрете.

Власти Екатеринбурга заявили, что митинг против Медведева «нарушает российскую Конституцию».