В Конгрессе США не нашли доказательств «сговора» Трампа с Россией

Глава Комитета по разведке Палаты представителей США, республиканец Девин Нуньес 19 марта заявил, что не увидел «никаких доказательств сговора» между командой президента Дональда Трампа и Россией во время президентской кампании. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Нуньес отметил, что по состоянию «до сегодняшнего утра» из того, что есть, «никаких доказательств сговора», он не видит.

Заявление республиканца от штата Калифорния появилось за день до того, как в Комитете по разведке Палаты представителей США, который и возглавляет Нуньес, должны состояться слушания с участием директора ФБР Джеймса Коми.

Коми и директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс, вероятнее всего, столкнутся на слушаниях с вопросом о возможных связях предвыборной кампании Трампа с Россией, а также утверждений американского президента, что его прослушивал предшественник Барак Обама.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг возможных контактов представителей нынешней американской власти с Москвой «охотой на ведьм».