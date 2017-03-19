В Севастополе власти пересчитают скот в частных подворьях

В управлении ветеринарии подконтрольной России администрации Севастополя намерены провести переучет поголовья животных и птицы в частных подворьях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках подворовых обходов будет проводиться разъяснительная работа среди горожан по недопущению распространения заболеваний животных.

«Управление ветеринарии Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой переучета поголовья животных и птицы, разъяснительной работы по недопущению распространения и возникновения заразных заболеваний животных, вручение информационных листовок и бесплатной вакцинации против бешенства», – говорится в сообщении.

Ведомством обнародован график подворовых обходов. Согласно ему, мероприятия будут проводиться с 21 по 26 марта в городе и прилегающих селах.