На Донбассе в течение дня боевики устроили 19 обстрелов – штаб АТО

В пресс-центре штаба АТО сообщают о 19 обстрелах на Донбассе, совершенных поддерживаемыми Россией боевиками за последние сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

«С начала суток количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины несколько уменьшилось, но вместе с тем зафиксированы 19 случаев открытия огня. Больше всего обстрелов – 12 – зафиксировано на мариупольском направлении», – сообщили в штабе.

По данным украинских военных, боевики атаковали также Авдеевку, открывая огонь из гранатометов, пулеметов и танка.

«Один снаряд попал в частный сектор и был разрушен дом», – говорится в сообщении.

На луганском направлении под обстрелы пророссийских боевиков попали, по данным украинских военных, территории неподалеку от Новоалександровки и Новозвановки.

В группировке «ДНР» заявили, что украинские военные обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области. По данным боевиков, из-за обстрелов были повреждены четыре дома.



Луганские боевики сообщили, что украинская сторона стягивает военных и технику к линии разграничения, отметив, что за предыдущие сутки были осуществлены 12 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В последнее время в ряде местностей по линии столкновения на Донбассе отмечается заметное обострение боевых действий, которое не прекратилось, несмотря на очередные договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.



И украинские силовики, и пророссийские боевики отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.