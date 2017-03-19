В Крыму списывают имущество центра «Динамо», в котором расположен первый бассейн Клочковой

Крымские депутаты согласовали списание трех объектов недвижимого имущества, которое находится в оперативном управлении госучреждения «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт». Об этом сообщает пресс-центр подконтрольного России парламента Крыма.

По его информации, данный вопрос рассматривали на заседании парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям. «Речь идет о нежилых зданиях, мастерской и проходной, расположенных по адресу: город Симферополь, улица Декабристов, 21. Данные объекты еще в августе 2016 года были выкуплены из частной собственности и теперь, по информации Министерства спорта Крыма, необходимо их списание и последующий демонтаж», – говорится в сообщении.

На освободившейся территории, по информации пресс-центра, планируется строительство современного многофункционального спортивного комплекса площадью 1,7 тысячи квадратных метров на 1,2 тысячи зрительских мест. Планируется, что объект будет включать в себя раздевалки, столовую, комнаты отдыха для спортсменов.

По данным Минспорта подконтрольного России правительства Крыма, спортивный комплекс будет построен к концу 2019 года за счет средств республиканского бюджета. Ожидается, что в нем будут проходить занятия по десяти видам спорта, и появится возможность проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

«Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» был создан после российской аннексии Крыма на базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Симферополе.

Подконтрольные России крымские власти планируют реконструировать его, полностью перепрофилировав. Оказалось, что в рамках реконструкции под снос попадает бассейн «Динамо», в котором до 1997 года тренировалась четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, «золотая рыбка» Украины Яна Клочкова.

Сам бассейн чиновники планируют снести, признав его не подлежащим восстановлению. Как писали Крым.Реалии, в Федерации плавания Украины с такими выводами не согласны и расценивают происходящее как «потерю еще одной плавательной базы».