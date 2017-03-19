В Крыму завершают ремонт трассы, ведущей к админгранице с Херсонщиной

В Министерстве транспорта подконтрольного России правительства Крыма заявляют о завершении к 1 апреля ремонта на семи участках автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди объектов на завершающей стадии ремонта названа автодорога «Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь в районе города Керчи протяженностью – 32 километра».

Речь также идет об участках дорог Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Симферополь – Николаевка, Симферополь – Евпатория, Восточный обход Симферополя и другие.

По данным министерства, всего к 1 апреля планируется отремонтировать около 100 километров крымских автотрасс.