В Крым из Балтийского флота перебросят три подлодки – Минобороны России

До конца нынешнего года планируется переброска в Крым трех российских подводных лодок: «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По информации пресс-службы, данные подлодки прибудут в Крым после завершения испытаний из Балтийского флота.

«С 2015 года Черноморский флот пополняется новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 – носителями комплекса крылатых ракет «Калибр». В настоящий момент к месту постоянной дислокации уже прибыли субмарины «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», – говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент в Севастополе проходит плановый ремонт подводная лодка «АЛРОСА», сообщают в Минобороны.