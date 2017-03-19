Штаб АТО обнародовал видео обстрела Авдеевки

В штабе АТО заявляют, что пророссийские боевики на Донбассе продолжают обстреливать мирные населенные пункты вдоль линии разграничения. Штабом также обнародовано видео обстрела Авдеевки в воскресенье, 19 марта.

На видео украинские военные зафиксировали снаряды, попавшие во двор частного дома.

«Остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Авдеевка. На протяжении суток противником применены семь снарядов калибра 125 мм, шесть мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, а также ручной противотанковый гранатомет и все типы стрелецкого оружия, которое является грубым нарушением Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье, 19 марта, в пресс-центре штаба АТО сообщили о 19 обстрелах на Донбассе, совершенных поддерживаемыми Россией боевиками за последние сутки.

В группировке «ДНР» заявили, что украинские военные обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области. По данным боевиков, из-за обстрелов были повреждены четыре дома, сообщает Радіо Свобода.



Луганские боевики сообщили, что украинская сторона стягивает военных и технику к линии разграничения, отметив, что за предыдущие сутки были осуществлены 12 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В последнее время в ряде местностей по линии столкновения на Донбассе отмечается заметное обострение боевых действий, которое не прекратилось, несмотря на очередные договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.



И украинские силовики, и пророссийские боевики отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.