Российские СМИ назвали первые фамилии членов иностранной делегации в Крыму

Членов делегации иностранных политиков после прибытия в Крым повезли в Ливадийский дворец и на набережную Ялты.

Как сообщает российское издание РИА Крым, среди участников делегации депутат Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Дубравко Боич, член Партии независимости Великобритании Ричард Вуду и председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Лондон) Найджел Суссман.

Встречали их Делявер Сейдаметов – в сообщении представлен как ялтинец, однако является главой пророссийского крымскотатарского движения «Къырым» и Любовь Свитайло – председатель Ялтинского греческого общества «Возрождение».

В роли переводчика во время общения британского политика и руководителя ялтинского общества выступил вице-премьер подконтрольного России крымского правительства –постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Он признался, что переводить с греческого языка на английский для него уникальный опыт», – говорится в сообщении.



Ранее в воскресенье, 19 марта, сообщалось, что в Крым с трехдневным визитом прибыли члены делегации иностранных политиков. По данным российских СМИ, в нее входят депутаты Европарламента, а также политики ряда стран Европы, СНГ и Латинской Америки.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости введения санкций против членов этой делегации, призвав Службу безопасности Украины проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран и предоставить их фамилии.