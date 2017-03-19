Трубы Керченского моста разнесло штормом по побережью

В Керчи 19 марта к берегу гаражного кооператива в районе «Змеинки» шторм прибил гофрированные трубы размером в несколько метров, они плавают в воде и лежат на причалах. Об этом сообщает городской сайт Керчь.ФМ.

В издании отмечают, что такие же трубы журналисты сайта видели на стройке Керченского моста в районе, где мост будет соединять судоходная арка. Эти трубы предназначены для того, чтобы защищать стройку от волн во время штормов. Они являются своеобразными волнорезами.

В пресс-службе Керченского моста изданию пояснили, что в ночь на 19 марта шторм помешал установке временной волнозащитной конструкции, которая планировалась к монтажу у технологической площадки в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.

Конструкция состоит из легких гофрированных труб, объединенных в металлические рамы.

По данным пресс-службы, получив штормовое предупреждение, строители оперативно прервали операцию по установке конструкции, раскрепили раму на отдельные секции для обеспечения безопасности технологической площадки и рабочего моста № 2, закрепили секции рамы по временной схеме и отвели плавкраны в укрытие на время шторма.

Строители по мере возможности в условиях продолжающегося шторма с порывами ветра 24 м/с собирают гофротрубы, прибитые к берегу.