В СБУ проверяют информацию о визите «украинских политиков» в Крым

Служба безопасности Украины начала проверку информации о том, есть ли среди участников делегации в Крыму «украинские политики». Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

В частности, он подтвердил, что на территории Крыма сейчас находятся «политики из стран зарубежья и Европы».



«Могу только заверить, что мы действительно будем действовать в рамках закона. Проверяем информацию относительно граждан Украины. Могу подтвердить то, что ряд самопровозглашенных должностных лиц из Донецка и Луганска действительно въехали в аннексированный Крым. Очевидно, что их, в том числе, и имеют в виду российские политики», – сказал Тандит.



Он пообещал, что результаты проверки будут обнародованы.

Ранее в воскресенье, 19 марта, сообщалось, что в Крым с трехдневным визитом прибыли члены делегации иностранных политиков. По данным российских СМИ, в нее входят депутаты Европарламента, а также политики ряда стран Европы, СНГ и Латинской Америки.



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости введения санкций в отношении членов этой делегации, призвав Службу безопасности Украины проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, а также «украинских граждан» и предоставить их фамилии.



Как сообщает российское издание РИА Крым, среди участников делегации депутат Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Дубравко Боич, член Партии независимости Великобритании Ричард Вуду и председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Лондон) Найджел Суссман.