Крымские курорты будут продвигать в российском торговом центре

Крым и Нижегородская область соседней России начинают работу над продвижением крымского туристического продукта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма со ссылкой на министра Сергея Стрельбицкого.



По данным пресс-службы, такая договоренность была достигнута в результате встречи Стрельбицкого с руководством одного из торговых центров Нижнего Новгорода.

«В Нижнем Новгороде есть частичка Крыма – торговый центр с одноименным названием, хозяева которого с большой любовью относятся к полуострову. Баннеры и фотографии с природой и достопримечательностями республики украшают торговый центр. Такое ощущение, что ты и не уезжал из Крыма. Сегодня недостаточно информации о нашем регионе и данный торговый центр, который посещает большое количество нижегородцев, может стать хорошей площадкой для популяризации Крыма на Нижегородской земле», – заявил министр.

По словам Стрельбицкого, на данный момент обсуждается вопрос трансляции видеороликов о Крыме в торговом центре Нижнего Новгорода, проведение фестивалей, акций, розыгрышей и викторин, а также открытие специализированных торговых объектов с крымской продукцией: сакскими лечебными грязями, косметикой, локальными крымскими продуктами, сувенирной и винодельческой продукцией.