В Германии прошли демонстрации в поддержку единой Европы

В ряде городов Германии 19 марта прошли массовые акции в поддержку единой Европы, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Deutsche Welle.

Во Франкфурте-на-Майне на демонстрацию вышли около 3 тысяч человек, акция в Берлине собрала 2 тысячи. Подобные мероприятия прошли также Дрездене, Лейпциге и Гамбурге.

По словам организаторов, на фоне избрания Дональда Трампа президентом США и решения Великобритании о выходе из Евросоюза необходимо высказаться в поддержку единой демократической Европы. Они выступают против политиков-популистов, призывающих свои страны к выходу из Евросоюза.

На прошедших 16 марта парламентских выборах в Нидерландах выступавшая за выход из Евросоюза партия крайне правого политика Герта Вилдерса потерпела поражение.

В конце апреля-начале мая пройдут президентские выборы в Германии, на сентябрь намечены выборы в парламент Германии. В обеих странах довольно сильны позиции ультраправых политиков.