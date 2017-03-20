В крымском Минобразе пообещали напечатать учебники на украинском языке

В Крыму планируется издать оригинальные учебники по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма.

По информации пресс-службы, такое решение было принято в ходе совещания в министерстве совместно со специалистами Крымского института последипломного педагогического образования и учителями школ.

Учебники планируется издать в рамках государственной программы развития образования в Крыму до 2018 года.

«Данная работа будет впервые организована в системе образования Крыма в соответствии с федеральной государственной программой России. Учебники необходимо подготовить на основе примерных программ по учебным предметам «Украинской язык (родной)» и «Украинская литература», включенных в реестр примерных основных общеобразовательных программ Минобразования и науки России», – сказал заместитель главы Минобраза Крыма Айдер Аблятипов.

По данным пресс-службы, учебники на украинском языке будут предназначены для учащихся с 1 по 11 классы.