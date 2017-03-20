Радио Крым.Реалии: Стал ли Крым ближе России?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о третьей годовщине аннексии Крыма, которую в России именуют «крымской весной». Как сегодня в России воспринимают последствия аннексии полуострова? Есть ли переосмысление у российского общества событий 2014 года? Стал ли Крым ближе россиянам?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским социологом, экспертом аналитического центра «Левада центр» Денисом Волковым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.