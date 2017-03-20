Россия создала «зону беззакония» в Крыму – МИД Польши

Россия создала «неформальную зону беззакония» в аннексированном Крыму. Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Польши, опубликованном по случаю третьей годовщины аннексии полуострова.

В ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму, особенно с притеснением национальных меньшинств. Там отметили, что российские власти препятствуют международным организациям осуществлять мониторинг прав человека на полуострове.

«Мы осуждаем преследования, начатые Россией в Крыму, направленные на то, чтобы сдержать любое сопротивление и укрепить позиции оккупационных властей. Мы в равной степени обеспокоены ползучей милитаризацией. Это не только является прямой угрозой для стран Черноморского региона, но и создает благоприятные условия для дестабилизации всего региона Восточной и Южной Европы», – говорится в документе.

В МИД Польши также выразили поддержку территориальной целостности Украины и призвали Россию положить конец оккупации украинского полуострова.

«Это (деоккупация Крыма – КР) неотъемлемый элемент прочного и мирного урегулирования российско-украинского конфликта. До тех пор мы выступаем за сохранение санкций, введенных против России в ответ на ее незаконные действия Европейским Союзом, США, Канадой и другими странами», – говорится в заявлении ведомства.

Накануне в воскресенье, 19 марта, в Министерстве иностранных дел Грузии осудили агрессию России против Украины, которая привела к аннексии Крыма.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».