Лидеры Германии и Японии высказались в поддержку свободной торговли

Лидеры Германии и Японии выразили свою решительную поддержку политики свободной торговли после того, как страны G20 на прошлой неделе по настоянию США отказались от борьбы с протекционизмом.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Синдзо Абэ 19 марта призвали поддержать свободную торговлю, что может означать углубление торговых контактов между Японией и ЕС.

«Мы хотим свободных и открытых рынков», – сказала Ангела Меркель в Ганновере перед открытием выставки технологий при участии японских организаторов.

«Когда мы много спорим о свободной торговле, открытых границах и демократических ценностях, хорошим признаком является то, что Япония и Германия не спорят о торговле», – добавила она.

Меркель в своем выступлении не упомянула прямо слов президента США Дональда Трампа о том, что «Америка превыше всего», которые он неоднократно использовал и во время избирательной кампании, критикуя глобальные торговые соглашения.

Синдзо Абэ, прибывая с визитом в Ганновере в рамках европейского турне, заявил, что его страна «хочет быть чемпионом по поддержке открытых систем наряду с Германией».

18 марта министры финансов стран «Группы двадцати» ведущих экономик мира не включили в итоговое заявление встречи в швейцарском Баден-Бадене пункт о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом. Это произошло после того, как США отказались подписать документ, содержащий обязательства противостоять протекционизму.