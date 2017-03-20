Сербский политик увидел «огромнейший потенциал» в сотрудничестве с крымскими бизнесменами

Лидер Сербской народной партии Ненад Попович во время визита в аннексированный Крым заявил о перспективах сотрудничества крымских и сербских бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного кремлю правительства Крыма.

«Уверен, что между Сербией и Крымом существует огромнейший потенциал для взаимодействия в экономической сфере. В Сербии прекрасные строители и строительные компании, великолепный агропромышленный комплекс, продукты питания. Уверен, что наш визит даст дополнительный толчок к сотрудничеству наших бизнесменов», – заявил политик.

Контролируемый Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Поповича за то, что тот «как международный наблюдатель следил за ходом избирательного процесса» во время непризнанного миром референдума 16 марта 2014 года и формировал в Сербии «правильный образ происходящего».

Министерство иностранных дел Украины 17 марта осудило поездку группы сербских парламентариев в аннексированный Крым. Украинское внешнеполитическое ведомство также потребовало от посла Сербии разъяснений относительно визита группы депутатов сербского парламента в аннексированный Крым.

Аннексированный Россией Крым 16 марта посетили представители Сербской народной партии, а ее лидер Ненад Попович в Симферополе встретился с местными политиками, где заявил, что якобы вопрос принадлежности Крыма решен и «возвращение Крыма на старое место (в Украину – КР) невозможно».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки иностранных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».