Жителей Симферополя призывают на час выключить свет

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя призывают жителей города 25 марта на час выключить свет и другие электроприборы и таким образом присоединиться к экологической акции «Час Земли».

«С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды ежегодно в последнюю субботу марта (25.03.2017) с 20:30 до 21:30 проходит экологическая акция «ЧАС ЗЕМЛИ». Администрация города Симферополя приглашает всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и все организации и учреждения присоединиться к экологической акции «ЧАС ЗЕМЛИ» и выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час», – говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Отмечается, что это мероприятие направлено на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам и формирование повседневной экологической культуры.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.