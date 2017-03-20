Израиль пригрозил Сирии уничтожением ее комплексов ПВО

Израиль потребовал от Дамаска не использовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) против боевых самолетов после того, как сирийцы обстреляли израильские самолеты, атаковавшие конвой возможной поставки оружия ливанской шиитской группировке «Хезболла».

«В следующий раз, когда сирийцы используют свои системы ПВО против наших самолетов, мы будем уничтожать их без малейших колебаний», – заявил 19 марта министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

17 марта израильские военные самолеты поразили несколько целей вблизи сирийского города Пальмира.

Как утверждает израильское командование, его авиация была обстреляна зенитными сирийскими ракетами во время атаки конвоя, который, вероятно, вез оружие боевикам «Хезболлы». Дамаск заявил, что один из самолетов был сбит, другой также получил удар. Израильские военные информацию о поражении своих самолетов отрицали, но заявили об обнаружении после атаки на конвой «нескольких зенитных ракет».

«Каждый раз, когда мы будем обнаруживать поставки оружия из Сирии в Ливан, мы будем действовать, чтобы остановить это. В этом не будет никаких компромиссов», – сказал министр обороны Либерман.

Он также добавил, что его страна не хочет вмешиваться в сирийский конфликт или провоцировать конфронтацию с российскими силами, которые поддерживают правительство президента Башара аль-Асада.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Израиль координирует с Россией свои действия в Сирии, чтобы предотвратить столкновения между силами обоих государств.

Шестилетняя война в Сирии, которая началась выступленями власти против демократически настроенных протестующих 15 марта 2011 года, уже унесла жизни около 300 тысяч человек.