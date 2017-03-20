На полигоне Опук в Крыму Россия проводит масштабные учения ВДВ

В Крыму 20 марта на полигоне Опук началось командно-штабное учение ВДВ с боевой стрельбой. Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск».

«В учении принимают участие подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад, часть сил и средств Черноморского флота и 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа», – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отмечают, что общее руководство учениями возглавляет командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков

«Впервые в истории Вооруженных Сил России в рамках учения сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой», – подчеркнули в Минобороны России.

Всего в учении на полигоне Опук участвуют более 2,5 тыс. российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

2 марта в аннексированном Крыму и на Северном Кавказе соседней России подняли по тревоге ряд воинских частей российской армии. О внезапной проверке боевой готовности сообщила пресс-служба Южного военного округа.

К проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих. Задействовано свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали это «игрой мускулами».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».