Россия установит ракетные системы по всему периметру страны в 2017 году – Шойгу

В 2017 году Россия полностью завершит установку ракетных систем, которые смогут «защитить весь периметр России как с моря, так и воздуха», заявил 20 марта российский министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, сообщают российские СМИ.

Такое заявление Сергей Шойгу сделал, комментируя результаты российско-японских консультаций в Токио.

«Мы завершим в этом году закрытие всего периметра территории России как с моря, так и с воздуха. И оставлять какое-то незащищенное пространство вряд ли имеет смысл. Поэтому весь периметр по границам России будет защищен как с моря, так и с воздуха. Про сушу я уже не говорю», – цитирует ТАСС заявление Шойгу в эфире российского телеканала RT.

Как сообщает ТАСС, официальный Токио выразил озабоченность в связи с намерением России разместить дивизию на Курильских островах, а также дислоцировать там ракеты «земля-воздух».

«Этот вопрос я поднимал на встрече, а также передал российской стороне озабоченности Японии», – заявил на пресс-конференции 20 марта министр иностранных дел Японии Фумео Кисида по итогам переговоров с Россией.

В конце февраля СМИ сообщали, что Япония готова предложить России конкретный план общего экономического развития островов, на которые претендуют обе страны.

Спор за острова продолжается более семи десятилетий, СССР захватил контроль над ними после окончания Второй мировой войны. Из-за этой проблемы между Токио и Москвой до сих пор не заключен мирный договор. Недавно Россия решила назвать безымянные мелкие острова архипелага, что вызвало протест у Японии.