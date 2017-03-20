Сезон в парке львов «Тайган» откроют в середине апреля

Открытие сезона в парке львов «Тайган» в этом году состоится 15 апреля. В этот день львов выпустят из зимних вольеров на просторы сафари в двадцать гектар. Об этом на пресс-конференции сообщил собственник парка Олег Зубков, информирует корреспондент Крым.Реалии.

«Как всегда, это будет большое событие с приглашением представителей турбизнеса и журналистов. Обычно день выпуска львов собирает тысячи посетителей, немалая часть из них приходят по пригласительным билетам», – рассказал Зубков.

Выпуск львов в открытое сафари Зубков называет «самым интересным днем» сезона.

«Выпуск львов в сафари на территорию в двадцать гектар, практически в вольные условия, это очень интересно и волнительно. Посетители парка в этот день могут наблюдать грандиозные зрелища, как львы, отвыкшие друг от друга за период проживания в зиму в разных вольерах, будут сражаться за лидерство», – сообщил собственник «Тайгана».

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар, из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. Всего в зоологических парках Олега Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.