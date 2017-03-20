Российские респонденты не любят говорить на тему Донбасса – социолог

Отношение россиян к Крыму сложилось задолго до его аннексии: большинство граждан России исходили из того, что права на полуостров принадлежат России. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил российский социолог, эксперт аналитического центра «Левада центр» Денис Волков.

«Отношение к Крыму, к тому, что он должен быть российским и что несправедливо то, что он достался Украине, это все было и в 90-е, и в 2000-е годы. Это опросы показывали», – подчеркнул он.

Однако, по мнению Дениса Волкова, эйфория после аннексии Крыма в России ушла еще в конце 2014 года после начала кризиса. К тому же, в сознании российских граждан эта тема закрыта, а потому они неохотно приходят на митинги, посвященные годовщине аннексии полуострова.

«Есть даже мнение, мне сложно сказать, насколько оно распространено, но оно на на фокус-группах проскакивает: все, Крым приняли, и даже можно мост не строить. Потому что крымчане как бы и так хорошо живут – море, солнце, фрукты. То есть чрезвычайных эмоций уже нет. Я бы с этим связывал то, что на такие митинги ходят мало», – отметил он.

Также, по словам эксперта, сегодня россияне готовы говорить не на все темы. В частности, во время опросов они неохотно отвечают на вопросы о войне на Донбассе.

«Не все вопросы люди готовы во время опросов обсуждать. И мне кажется, например, такие темы, как есть ли российские войска на Украине или нет, вот эти темы не хотят обсуждать. Просто говорят: ну что там обсуждать, официально нет – и вопрос закрыт», – сказал Волков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».