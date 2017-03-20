В Крыму эвакуировали потерявшихся в горах семерых туристов

Крымские спасатели в ночь на 20 марта эвакуировали группу из семерых туристов. Они потерялись в горно-лесной зоне в районе горы Бойка в Бахчисарайском районе и находились в неисправном автомобиле Nissan Patrol. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

К поисково-спасательным работам привлекли спасателей отряда «КРЫМ-СПАС» и МЧС России в аннексированном Крыму, а также одну единицу техники.

«По прибытии к водохранилищу в районе с. Богатырь, спасатели совместными усилиями приступили к поисково-спасательным работам в пешем порядке. По итогам двухчасовых поисков спасатели преодолели расстояние в 5 км и вышли в район родника, где обнаружили группу туристов из 7-ми человек, в том числе 1 подростка 2003 г. р.», – говорится в сообщении.

Поисковые работы осложнялись темным временем суток, плохими погодными условиями (дождь со снегом) и частичным отсутствием телефонной связи с пострадавшими.

Эвакуированных туристов доставили в с. Богатырь, в медицинской помощи никто не нуждался, сообщают в ведомстве.